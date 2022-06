Rosario Central Achtung, Juve & Barça! Carlos Tevez will Angel Di Maria in sein neues Team holen

Carlos Tevez hat öffentlich durchblitzen lassen, dass er Angel Di Maria gerne zu Rosario Central holen würde. Tevez war vor wenigen Tagen als neuer Trainer des argentinischen Erstligisten vorgestellt worden – die erste Station nach dem Ende seiner Karriere.

"Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber wer würde ihn nicht gerne haben wollen?", sagte Tevez während einer Medienrunde. "Di Maria bedeutet sehr viel für diesen Verein. Wenn sich die Lage beruhigt hat, werde ich ihn anrufen und ihn fragen, was er tun will. Wir kennen ihn. Er würde viel in die Mannschaft einbringen. Er würde seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben."

Tevez kennt Di Maria aus gemeinsamen Erlebnissen mit der argentinischen Nationalmannschaft sowie dessen Vorgeschichte bei Rosario Central. Di Maria durchlief in Santa Fe einst sämtliche Stationen im Nachwuchs und gab später sein Profidebüt für Rosario Central.