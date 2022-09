FC Barcelona Jordi Cruyff verlängert Barça-Vertrag - und lobt Zusammenarbeit mit Xavi und Co.

Der FC Barcelona und Jordi Cruyff gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der Sohn von Vereinslegende Johan Cruyff (†68) verlängert seinen Vertrag als Sportdirektor.

Jordi Cruyff der nach seiner aktiven Karriere unter anderem als Sportdirektor von AEK Larnaka und Maccabi Tel Aviv sowie als Cheftrainer des Shenzhen FC und von Chongqing Liangjiang Athletic arbeitete, führt weiter aus: "Es ist ein ganz besonderer Moment in meinem Leben. Es gab jahrelange Gespräche über eine Rückkehr in verschiedenen Rollen, aber ich denke, es war der perfekte Zeitpunkt für eine Rückkehr."

Auch dank der Arbeit von Jordi Cruyff auf dem Transfermarkt – Barça verpflichtete in den vergangenen Monaten Hochkaräter wie Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen und Franck Kessie - ist Barça in der laufenden Saison wieder ein Titelkandidat in der Primera Division. Auch in der Champions League peilt Trainer Xavi den Sieg des Wettbewerbs an.