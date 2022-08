FC Barcelona Ohne Chance unter Xavi: Barça verleiht Alex Collado

Der FC Barcelona und Alex Collado gehen getrennte Wege. Der Offensivspieler wird bis zum Saisonende an den Ligarivalen FC Elche verliehen. Den Transfer bestätigten mittlerweile beide Klubs.

Bei Barça-Coach Xavi Hernandez war Alex Collado ohne Chance auf regelmäßige Spielzeit in der ersten Mannschaft, beim FC Elche hofft der 23-Jährige auf einen Stammplatz in La Liga. " Der Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis", teilte Elche am Montagmittag mit.

Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport teilen sich beide Vereine das Gehalt Collados, der seinen Vertrag beim FC Barcelona jüngst bis 2024 Medienberichten zufolge verlängerte. Eine Kaufoption sicherte sich Elche nicht.