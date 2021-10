FC Barcelona : Oranje-Legende stärkt Memphis Depay: "Finde er macht sich wirklich gut"

Foto: sbonsi / Shutterstock.com



Andre Oechsner Drei Treffer sind für Memphis Depay nach seinem Wechsel notiert. In den Niederlanden sind viele der Meinung, dass die Quote deutlich höher sein müsste. Dirk Kuyt nimmt den Neuen des FC Barcelona in Schutz.

Werbung

Dirk Kuyt ist der Ansicht, dass das mediale Echo in den Niederlanden, welches Memphis Depay betrifft, viel positiver ausfallen müsste. "Ich habe mir die Spiele von Barcelona noch einmal angeschaut und finde, Memphis macht sich wirklich gut", sagte Kuyt bei RTL7. "Natürlich hatte er einige Situationen, in denen er noch mehr Tore hätte schießen können, aber er entwickelt sich wirklich zu einem Vorreiter in Barcelona. Es wird nie ganz klappen, aber er hat das Fehlen von Lionel Messi gut kompensiert."

Barça setzte sich im Poker um den ablösefreien Depay gegen zahlreiche prominente Konkurrenten durch. Der Niederländer konnte nur verpflichtet werden, weil keine Ablöse fällig wurde. In LaLiga kommt Depay in sieben Spielen auf drei Tore und eine Vorlage. Seine zwei Begegnungen in der Champions League beendete er ohne Treffer.

"Ich denke, dass er in den Niederlanden viel Kritik einstecken muss, vor allem bei den Spielen von Oranje. Zu viel Kritik", vertritt Kuyt eine klare Haltung. "Im Ausland wird man anders beurteilt. Wenn man sich seine Statistiken in der niederländischen Nationalmannschaft anschaut, sind sie hervorragend. Sie sind auch in Barcelona gut, und sie müssen ebenfalls hervorragend sein. Ich hoffe, dass er Erfolg hat."