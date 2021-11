FC Barcelona : Barça: Oscar Mingueza rechnet mit Ronald Koeman ab

"Wir in der Umkleide brauchten eine Veränderung. Die Atmosphäre, die wir brauchten, war nicht vorhanden. Die Leute waren nicht glücklich", sagte Mingueza während einer Medienrunde. "Wenn man nicht glücklich ist und die Dinge nicht funktionieren, braucht man einen Wechsel."

"Ich bin sicher, dass wir mit Xavi sehr gut abschneiden werden. Die Leute glauben, was er sagt, und das ist sehr wichtig", so Mingueza über seinen neuen Vorgetzten. "Wir trainieren mit der größten Intensität. Jetzt haben wir klare Vorstellungen. Wir arbeiten darauf hin, unsere Ziele zu erreichen." Der erste Erfolg soll am Samstag (21 Uhr) im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona verzeichnet werden.