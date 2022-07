FC Barcelona Oscar Mingueza dicht vor Barça-Abflug

Nach Informationen des katalanischen Fernsehsenders Esport3 steht Minguezas Wechsel zum Ligakonkurrenten Celta Vigo unmittelbar bevor. Es ist also davon auszugehen, dass Barça von den bisherigen Forderungen Abstand genommen hat.

Barça hatte zuletzt noch fünf Millionen Euro für Mingueza gefordert, der in den Planungen von Trainer Xavi Hernandez keine Rolle einnimmt und dessen Vertrag in weniger als einem Jahr ausläuft.

Am Ende der letzten Saison war Mingueza in der Hackordnung weit nach unten gerutscht, da Eric Garcia, Clement Lenglet, Gerard Pique und Ronald Araujo ihm allesamt vorgezogen wurden. Inzwischen ist Lenglet zwar weg (Leihe an Tottenham) mit Andreas Christensen ist aber ein weiterer Hochkaräter dazugekommen. Zudem steht Jules Kounde vom FC Sevilla vor einem Wechsel nach Barcelona.