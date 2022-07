Primera Division Ousmane Dembele: Alle Details zu seiner Barça-Verlängerung

Er ist wieder da: Am späten Sonntagabend verbreiteten sich Videoaufnahmen, die Ousmane Dembele bei seiner Ankunft am Flughafen in Barcelona zeigen. Und da will er auch bleiben. Nach dem Theater in den vergangenen Wochen sollte der 25-Jährige in dieser Woche seine Vertragsverlängerung beim FC Barcelona paraphieren.

Dembele wird seinen vor knapp zwei Wochen ausgelaufenen Vertrag um zwei Jahre verlängern. Präsident Joan Laporta und die sportliche Leitung haben es geschafft, den Spieler und seinen Agenten dazu zu bringen, eine Gehaltskürzung zu akzeptieren. Wir gehen rein in die Details.