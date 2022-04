Ousmane Dembele: Ankunft von Kumpel Aubameyang hat keinen Einfluss auf Zukunftsentscheidung

Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang sind seit Dortmunder Tagen dicke Kumpels. Dass der Gabuner nun wie Dembele für Barça stürmt, ändert aber entgegen anderslautender Gerüchte nichts an dessen Bereitschaft zu einer Vertragsverlängerung.

Ousmane Dembele will sein auslaufendes Arbeitspapier grundsätzlich verlängern – laut MD am liebsten langfristig - allerdings sind die finanziellen Eckdaten Dembele und dessen Berater Moussa Sissoko ein Dorn im Auge.

In den vergangenen Tagen kam es allerdings im Marrakesch zu einem Treffen zwischen Barça-Sportdirektor Mateu Alemany und Sissoko, bei dem beide Seiten ihre Bereitschaft für eine weitere Zusammenarbeit signalisierten.

Das Treffen lief harmonisch ab, was nach dem Zoff zwischen Berater und Barça in der vergangenen Wintertransferperiode keine Selbstverständlichkeit ist. Die Katalanen hatten dem Spielervermittler ein Ultimatum für eine Verlängerung gesetzt, auf das dieser nicht reagierte.

Barça versuchte daraufhin den Flügelstürmer im Januar vergeblich zu verkaufen und drohte damit, ihn im Saisonverlauf nicht mehr einzusetzen. Xavi Hernandez "begnadigte" den beidfüßigen Flügelflitzer allerdings in der Folge. Dieser dankte es mit starken Leistungen. Der Barça-Trainer betonte in den vergangenen Wochen mehrfach, dass Dembele in seinen Augen das Zeug dazu habe, der beste Flügelstürmer der Welt zu sein. Xavi wünscht sich, dass der 24-Jährige seinen auslaufenden Vertrag verlängert.