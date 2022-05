Primera Division Ousmane Dembele: Barça begräbt alle Hoffnungen! PSG-Deal rückt näher

In dieser Woche soll es noch mal zu einem Treffern zwischen den Vertretern von Ousmane Dembele und dem FC Barcelona kommen. Danach könnte offiziell verbreitet werden, dass sich die Wege trennen. Paris Saint-Germain dürfte in den nächsten Wochen den Unterschriftszuschlag erhalten.

"Zu 95 Prozent ist er weg", zitiert die Mundo Deportivo einen anonymisierten Insider auf Klubkreisen. Dembeles Agent wird in dieser Woche erneut in Barcelona vorstellig, um noch mal mit Fußballdirektor Mateu Alemany und anderen Abgesandten über eine Vertragsverlängerung zu beraten.

In den Geschäftsräumen des FC Barcelona rechnet man offenbar nicht mehr damit, dass Ousmane Dembele in der kommenden Saison noch das blau-rote Trikot tragen wird.

Ousmane Dembele: Letztes Barça-Spiel am Mittwoch?

Somit wird Dembele am Mittwochvormittag (12.05 Uhr) in Sydney gegen eine Auswahl der australischen A-League wahrscheinlich sein letztes Spiel im Barça-Dress bestreiten. Alemany hatte sich schon am Wochenende wenig hoffnungsvoll gezeigt.