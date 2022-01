FC Barcelona : Ousmane Dembele: Barça empfängt Berater für ein letztes Gespräch

Der beim FC Barcelona in Ungnade gefallene Berater Moussa Sissoko ist angekommen, um sich mit der Vereinsführung über das weitere Vorgehen bei Ousmane Dembele auszutauschen.

Im Netz kursieren zahlreiche Videos, auf denen zu sehen ist, wie Moussa Sissoko am Dienstag am Terminal für Privatflüge des Flughafens El Prat angekommen ist. Der Interessenvertreter von Ousmane Dembele ist in die katalanische Metropole gereist, um einen letzten Dialog mit dem FC Barcelona zu starten.

Dembele und seine Entourage haben sich trotz mehreren Angebote bisher dagegen entschieden, den auslaufenden Vertrag zu verlängern. Von Barça gab es deshalb zuletzt eine klare Botschaft, die von Fußballdirektor Mateu Alemany öffentlich kommuniziert wurde: Entweder Dembele verlängert oder er muss noch bis Ende Januar gehen.