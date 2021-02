FC Barcelona : Ousmane Dembele erklärt seine Explosion - Barça-Kandidat Laporta outet sich als "großer Fan"

"Ich fühle mich gut hier in Barcelona", sagte Ousmane Dembele im einen Interview auf der Onlinepräsenz der UEFA und erklärte seine Leistungsexplosion. Barça-Präsidentschaftskandidat Joan Laporta freut sich über das Wohlbefinden des Jungstars.

Nach drei mehr als durchwachsenen Jahren in Diensten des FC Barcelona, die oftmals von Verletzungen geprägt waren, scheint Ousmane Dembele endlich angekommen zu sein. Joan Laporta nimmt das mit äußerst freudigen Worten zur Kenntnis.

"Ich bin ein großer Fan von Demeble", sagte der Barça-Präsidentschaftskandidat am Montag. "Er ist in spektakulärer Form und auch mental sehr stark. Das sind Spieler, bei denen ich versuchen werde sicherzustellen, dass Barca sie für viele Jahre hat.

Und weiter: "Ich habe mich immer für Ousmane ausgesprochen. Ich denke, er verdient eine besondere Behandlung, denn um diese genialen Spieler muss man sich kümmern. Es gefällt mir sehr, zu sehen, wie gut Dembele sich macht."

In der Tat befindet sich der ambitionierte Franzose in aufsteigender Form. Im laufenden Spielbetrieb zählt Dembele zehn Torbeteiligungen in 26 Pflichtspielen. Und hätte ihm nicht eine erneute Oberschenkelverletzung wochenlang zugesetzt, wären höchstwahrscheinlich weitere hinzugekommen.

Der Wechsel des teuren Versprechens scheint sich langsam bezahlt zu machen. Barça musste erst den nächsten Bonus an den BVB bezahlen, nachdem Dembele sein 100. Pflichtspiel für die Blaugrana absolvierte. Die Ablöse kann noch auf bis zu 150 Millionen Euro ansteigen.