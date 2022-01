FC Barcelona : Ousmane Dembele: Barça will Entscheidung - Berater schimpft

Zwischen dem FC Barcelona und dem Agenten von Ousmane Dembele herrscht Funkstille. Einmal mehr ist in spanischen Medien von einer Deadline die Rede.

Beim FC Barcelona herrscht in der Causa Ousmane Dembele inzwischen ein Konsens. Dem offensiven Flügelspieler wird kein neues Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags mehr vorgelegt. Laut Mundo Deportivo wollen die Azulgrana noch in dieser Woche Klarheit.

"Wir können es nicht zu lange hinauszögern. Wir warten auf die endgültige Antwort von Ousmane Dembele", kündigte Fußballdirektor Mateu Alemany erst kürzlich an. Rafa Yuste äußerte sich nach dem Granada-Spiel ebenfalls: "Wir hoffen und wünschen, dass diese Verlängerung, die wir uns so sehr von Dembele wünschen, so schnell wie möglich erfolgt."