FC Barcelona : Ousmane Dembele: Barça will ihn im Winter verkaufen, wenn er nicht verlängert

Seit der Europameisterschaft fehlt Ousmane Dembele verletzungsbedingt (Oberschenkel), nun rückt seine Rückkehr auf den Rasen näher. In der laufenden Woche nahm er viermal am Mannschaftstraining des FC Barcelona teil.

Am Samstag will Barça Wiedergutmachung für den verlorenen Clasico (1:2) und die Pleite gegen Rayo (0:1) betreiben. Die Katalanen empfangen Alaves (Samstag, 21 Uhr). Übergangstrainer Sergi Barjuan erklärte am Freitag, Dembele habe "alle Möglichkeiten, gegen Alaves in den Kader zu kommen."