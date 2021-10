FC Barcelona : Barça stellt Ousmane Dembele ein Ultimatum

Die Arbeitsvereinbarung von Ousmane Dembele bei Barça läuft Ende Juni kommenden Jahres aus. Barça will verlängern, muss aber finanziell kleinere Brötchen backen als bei Dembeles Verpflichtung 2017. Daher fällt das Angebot der Blaugrana in Sachen Gehalt auch niedriger aus als vor vier Jahren.

In Newcastle United ist ein zahlungskräftiger Scheich-Klub auf der Bildfläche erschienen, der Dembele deutlich mehr bietet als Barça: 15 Millionen Euro pro Jahr plus ein Handgeld in identischer Höhe. 90 Millionen Euro könnte der Ex-Dortmunder bei den Magpies in den kommenden fünf Jahren abgreifen.