"Barça macht dir kein neues Angebot" Ousmane Dembele bettelt bei Xavi, der lässt ihn abblitzen

Weil Ousmane Dembele dem FC Barcelona noch immer weder zu- noch abgesagt hat, liegen in Katalonien allmählich die Nerven blank. Der sonst so besonnen auftretende Xavi Hernandez ist schwer genervt.

Der FC Barcelona wird in der Causa Ousmane Dembele langsam unbeherrscht. Nach Informationen der AS hat sich der amtierende Fußballweltmeister an seinen Trainer Xavi Hernandez gewandt und darum gebeten, dass er sich bei der Vereinsführung dafür einsetzen soll, das seit Monaten vorliegende Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags noch mal nachzubessern.

Xavi soll Dembele ziemlich genervt entgegengetreten sein. "Ousmane, du hast seit Dezember ein Angebot von unserem Verein. Entweder du nimmst dieses Angebot an oder es gibt nichts zu tun. Der Verein wird dir kein neues Angebot machen, das habe ich dir schon bei unserem letzten Treffen gesagt", lautete dem Bericht zufolge die mehr als deutliche Antwort des Barça-Coachs.

Der Ball liegt also weiterhin bei Dembele und dessen Berater Moussa Sissoko. In den letzten Wochen hatte es aber nicht den Anschein erweckt, als ob es zu einer Verlängerung der Zusammenarbeit kommen wird. Die vorliegenden Offerten des FC Chelsea und von Paris Saint-Germain scheinen aber nicht Dembeles Gusto zu entsprechen, so dass dieser einen Rückzieher machen könnte.