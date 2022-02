FC Barcelona : Ousmane Dembele bleibt bei Barça – die Chronik des Deadline Day

Der FC Barcelona hat am Deadline Day nahezu alles unternommen, um eine adäquate Lösung mit Ousmane Dembele zu finden. Doch weder ein Transfer noch eine erneut angebotene Vertragsverlängerung war zu realisieren. Wie es nun weitergeht, ist offen.

Was schon mal vorab gilt: Ein Last-Minute-Wechsel von Ousmane Dembele ist gescheitert. Dabei überschlugen sich am Deadline Day, dem letzten Tag an dem die Klubs der europäischen Top-5-Ligen Transfers tätigen dürfen, zumindest medial die Ereignisse.

Nachdem Dembele gesichtet wurde, als er mit seinem Berater Moussa Sissoko von Verhandlungen aus Paris angekommen war, hatten viele mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain gerechnet. Der Austausch mit dem französischen Serienmeister wurde zwar durchgeführt, ein offizielles Angebot hat es aber wohl nie gegeben.