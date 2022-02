FC Barcelona : Ousmane Dembele doch mit Barça-Zukunft? Xavi: "Ich mag ihn"

Der FC Barcelona setzt nach dem ganzen Hin und Her in den vergangenen Wochen auf Ousmane Dembele. Xavi Hernandez zeigt sich nicht zum ersten Mal äußerst angetan von dem Weltmeister, dessen Abschied im Sommer offenbar nicht in Stein gemeißelt ist.

Am vergangenen Wochenende stand Dembele erstmals nach seinem geplatzten Winterwechsel in der Startelf und streute beim 4:1 in Valencia eine Vorlage ein. "Wir werden sehen, was bis zum Ende der Saison passiert. Er ist ein Spieler, den ich mag", sagte Xavi.

Ousmane Dembele: Verzichtet er für Barça auf Gehalt?

Die Leistungen und vor allem Dembeles Verhalten werden in den nächsten Monaten unter dem Brennglas liegen. Viele nehmen es dem Weltmeister immer noch übel, dass er einen Transfer im Januar blockiert und so Barça die letzte Möglichkeit beraubt hatte, eine Ablöse zu generieren. Der Sport zufolge kann sich Dembele noch immer einen längerfristigen Verbleib vorstellen.

Hierfür müsste der 24-Jährige aber deutliche Abstriche beim Gehalt machen, an dem eine Vertragsverlängerung bisher gescheitert war. Marc-Andre ter Stegen nahm als Sprecher aus der Mannschaft auf dem Podium teil, und stimmte in den Xavi-Chor ein: "Er ist ein Spieler, der den Unterschied macht, und wir wollen, dass er bleibt."