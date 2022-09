Primera Division Ousmane Dembele: "Habe Xavi immer gesagt, dass ich bei Barça bleiben möchte"

Obwohl Gerüchte im Übermaß verbreitet wurden, war es für Ousmane Dembele nie ein Thema, den FC Barcelona zu verlassen.

"Mit diesem Vertrauen von unserem Trainer musste ich einfach bleiben", erklärt Dembele im Gespräch mit RMC. "Ich habe sein Vertrauen, ich fühle mich wohl in der Umkleidekabine, mit all diesen jungen Leuten, dieser ganzen Mannschaft, und jetzt bin ich schon sechs Jahre hier und ich fühle mich wohl."

Zwei Wochen nach Ende seines Vertrags verlängerte er diesen schließlich bis 2024. Gegenüber Xavi hatte Dembele nie etwas anderes verlautbart: "Ich habe Xavi immer gesagt, dass ich im Verein bleiben möchte. Dann gibt es Verhandlungen, es gibt Verträge, wir haben uns nicht geeinigt. Ich dachte nie, dass ich den Verein verlassen würde."

In den ersten Spielen der neuen Saison knüpfte Dembele an seinem Aufschwung der vergangenen Wochen der letzten Spielzeit an und kommt in acht Pflichtspielen auf starke sechs direkte Torbeteiligungen.

Verwendete Quellen: RMC