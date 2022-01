FC Barcelona : Ousmane Dembele: Hat Juventus Turin den Transfercoup des Jahres gelandet?

In dieser Woche wurde bekannt, dass der FC Barcelona in den Vertragsgesprächen mit Ousmane Dembele keine Einigung erzielen konnte. Der Franzose wird dieser Gelegenheit kaum nachtrauern, weil er schon einen neuen hochklassigen Verein gefunden haben soll.

Sollte die Sport mit ihrer Meldung recht behalten, würden viele andere Klubs in die Röhre schauen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel aus der Premier League Manchester United, der FC Arsenal und Newcastle United auf eine Verpflichtung des früheren Dortmunders spekuliert haben. Die Chancen Newcastles waren jedoch von vornherein nicht sehr groß, weil Dembele nur sehr ungern zu den abstiegsbedrohten Magpies gewechselt wäre.

Für einen Verein gibt es wohl weiterhin Hoffnung: Obwohl der Deal mit Juventus Turin beinahe in trockenen Tüchern ist, ersehnt Dembele noch ein Angebot von Paris Saint-Germain. In der französischen Hauptstadt stünde er dann wieder mit Leo Messi, der Barça in diesem Sommer verließ, auf dem Platz.