Ousmane Dembele kommt Barça beim Gehalt entgegen – verlangt dafür aber mehr Boni

Der FC Barcelona hat in der Causa Ousmane Dembele den Kurs geändert. Der finanziell angeschlagene Klub kann die Gehaltsforderung des Fußballweltmeisters allerdings nicht erfüllen. Angeblich haben sich beide Seiten angenähert.

In der Vertragsangelegenheit Ousmane Dembele wird es in den kommenden Wochen wohl noch einige Wendungen geben. Die aktuellen Vorstellungen des 24-Jährigen machen eine Verlängerung der Zusammenarbeit unmöglich.

Laut einem Bericht der Mundo Deportivo hatte Barça während der letzten Verhandlungsrunde in Marrakesch deutlich gemacht, Dembele weiter beschäftigen zu wollen – allerdings nicht um jeden Preis. Der in den vergangenen Wochen stark aufspielende Flügelstürmer muss für eine Verlängerung Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, sonst kommen die Parteien nicht überein.