Primera Division Ousmane Dembele mit einem Bein bei PSG? Nichts Neues von der Barça-Front

Ousmane Dembele könnte am Sonntag sein letztes Spiel für den FC Barcelona absolviert haben. Paris Saint-Germain soll einem Transfer ziemlich nahestehen. Dagegen gibt es weiterhin keine Fortschritte in den Gesprächen mit Barça.

Die Trennung des FC Barcelona und Ousmane Dembele scheint nicht mehr weit entfernt. Dem spanischen Radiosender Cadena Cope zufolge steht der amtierende Fußballweltmeister kurz davor, den Blaugrana eine endgültige Absage zu erteilen.

Dembele habe noch immer Zweifel daran, dass ihn Trainer Xavi Hernandez tatsächlich für lange in seinem Kader haben möchte, obwohl ihn dieser nicht nur mit öffentlichen Bekenntnissen, sondern auch mit privaten Nachrichten nahezu bombardiert haben soll.

Um ein paar Tage Zeit habe Dembele noch mal gebeten, heißt es. In dieser Woche stehe das abschließende Treffen zwischen der Entourage des 25-Jährigen und den Vereinsentscheidern an. In diesem könnten Dembeles Vertreter Barça darüber informieren, dass es zu einem Wechsel zu Paris Saint-Germain kommen wird, wo sich sogar Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappe für eine Verpflichtung stark machen soll.