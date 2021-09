FC Barcelona : Ousmane Dembele per Tausch zurück zu Borussia Dortmund?

Ousmane Dembele (24) deutet seine Extraklasse beim FC Barcelona zwar immer wieder phasenweise an, Verletzungen werfen ihn aber immer wieder zurück. Beim BVB lief es besser für den Flügelstürmer. Kommt es zur Rückkehr?

Nach dem Verkauf von Jadon Sancho (21, für 85 Millionen Euro zu Manchester United) hat Borussia Dortmund auf die Verpflichtung eines klassischen Flügelstürmers verzichtet. Callum Hudson-Odoi war ein Thema bei den Schwarzgelben, Chelsea ließ den Rechtsaußen aber nicht ziehen. Dortmund verzichtete darauf, einen anderen Spieler zu holen.

Laut ElNacional.cat würde der BVB Ousmane Dembele gerne wieder in seinen Reihen begrüßen. Der flexible Flügelstürmer legte 2016/2017 im Signal Iduna Park eine hervorragende Saison hin, ehe er für 105 Millionen Euro plus Boni an Barça verkauft wurde.