FC Barcelona : Ousmane Dembele: Premier-League-Klub lockt Barça-Star mit unverschämtem Gehalt

Dembele wird dabei mit üppigen Summen gelockt. Der Flügelspieler könnte 20 Millionen Euro Nettojahresgehalt verdienen sowie allein für seine Unterschrift eine Einmalzahlung in Höhe von satten 30 Millionen Euro erhalten.

Obwohl Ousmane Dembele in dieser Saison erst drei Pflichtspiele als Joker absolviert hat, umgarnen ihn vor allem Klubs aus der Premier League. Von dort kommt laut dem französischen Portal Foot Mercato auch der nächste Interessent. Namentlich wird der englische Bewerber allerdings nicht genannt.

Dass es sich bei dem nicht näher definierten Klub um Newcastle United handelt, ist offenbar nicht der Fall. Die Magpies waren bei Dembele in der vorigen Woche zwar ebenfalls mit einem lukrativen Vertrag vorstellig geworden. Der Sport zufolge hatte der 24-Jährige dieser Wechselmöglichkeit allerdings eine Absage erteilt.

Für Barça wird es angesichts der katastrophalen Finanzlage eine Kraftanstrengung, Dembeles in rund einem halben Jahr auslaufenden Vertrag zu verlängern. Die Funktionäre wollen den Super-GAU in Form eines ablösefreien Abgangs unbedingt verhindern – und werben deshalb in der Öffentlichkeit.

Xavi Hernandez kämpft um Ousmane Dembele

"Ich habe mit ihm gesprochen. Er ist sehr glücklich und hier verwurzelt. Er ist nicht 100 Prozent fit und wollte spielen. Seine Einstellung ist spektakulär", startete Barça-Trainer Xavi Hernandez jüngst die nächste Charmeoffensive. "Wir müssen mit dem Spieler sprechen. Mal sehen, ob er noch mal durchstarten kann, denn für mich ist er von grundlegender Bedeutung."

In Griffweite ist eine Einigkeit zwischen Barça und Dembele noch lange nicht. Laut Foot Mercato müssen sich die Katalanen finanziell noch mehr strecken, um Dembele von einem Verbleib überzeugen zu können und das vorliegende Angebot deutlich aufbessern. Ein weiteres Treffen mit Dembele-Berater Moussa Sissoko sei für das kommende Wochenende geplant.