FC Barcelona : Ousmane Dembele: Sein Trikotwunsch sorgte für Verwunderung

Ousmane Dembele (23) spielt seit über drei Jahren beim FC Barcelona, einem der größten Vereine der Welt. Was bisher kaum jemand wusste: Der Superstar ist ein großer Fan von Leeds United. Das enthüllt Patrick Bamford.

Die Verwirrung bei Bamford war groß. Was will Ousmane Dembele denn mit meinem Trikot, so der Gedankengang des 27-Jährigen. Meslier habe ihm erklärt, dass Dembele ein großer Fan von Leeds United sei und sich jedes Spiel anschaue.

Bamford forderte daraufhin im Gegenzug das Jersey des Weltmeisters. Und Dembele lieferte. Per Videoanruf kontaktierten sich die beiden Offensivakteure. Bamford berichtet: "Er hat mir ein Barcelona-Trikot gezeigt, auf dem steht: Für meinen Bruder Bramford. Von Dembele."