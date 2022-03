FC Barcelona : Ousmane Dembele: So denkt Barça-Planer Jordi Cruyff über eine Verlängerung

Ousmane Dembele hat am Wochenende mal wieder gezeigt, warum sich der FC Barcelona tunlichst um eine Vertragsverlängerung bemühen sollte. Jordi Cruyff schätzt das Ganze realistisch ein.

"Die Situation bezüglich der Verlängerung von Dembele ist nicht einfach. Ich denke, das Wichtigste ist, dass er der Mannschaft weiterhin hilft. Den Rest wird man sehen", sagte Jordi Cruyff am Sonntag.

In beeindruckender Manier zeigt Ousmane Dembele momentan, wie wichtig er für den FC Barcelona sein kann. Beim Heimspiel gegen CA Osasuna (4:0) überzeugte der in Ungnade gefallene Tempodribbler einmal mehr und lieferte zwei Torvorlagen.

Dembeles Vertrag läuft in wenigen Wochen aus, im Januar wollten die Blaugrana den Weltmeister eigentlich verkaufen, fanden aber keinen solventen Abnehmer. Dem 24-Jährigen liegt dem Vernehmen nach ein Angebot über zwei weitere Jahre im Camp Nou vor, das ihm acht Millionen Euro Jahresgehalt plus variable Zahlungen garantieren würde. Dembele wird momentan mit zehn Millionen Euro alimentiert.

Jordi Cruyff will sich lieber allgemein halten

Cruyff wollte die Spekulationen über eine mögliche Verlängerung nicht weiter befeuern und äußerte sich stattdessen diplomatisch: "Er hat ein gutes Spiel gemacht, wie viele Spieler, die ihren Vertrag beenden und deren Zukunft bereits gesichert ist – und andere, die einen besseren Vertrag suchen. Er soll der Mannschaft weiterhin helfen, die maximalen Ziele zu erreichen. Den Rest können wir nicht kontrollieren."

Inmitten der haarsträubenden Finanzsituation, die Barça noch einige Jahre beschäftigen wird, will man im Poker um Dembele nicht bis ans äußerste Limit gehen. Ein neues, verbessertes Angebot wollen die Blaugrana angeblich nicht mehr vorlegen. Es bleibt spannend, vor allem dann, wenn Dembele in den nächsten Wochen weiterhin so überzeugend abliefert.