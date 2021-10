FC Barcelona : Ousmane Dembele soll gegen Real Madrid sein Comeback feiern

Der französische Nationalspieler, der seit der Europameisterschaft an einer Oberschenkelverletzung laborierte, nahm in der laufenden Woche an zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft teil. Beim Testspiel gegen Cornella (2:2) war er außen vor.

Wie die Fachzeitung Sport aus Barcelona berichtet, soll Dembele weiterhin langsam herangeführt werden. Seine Rückkehr auf den Platz soll der verletzungsanfällige Tempodribbler weder gegen Valencia, noch gegen Dynamo Kiew (20.10) feiern.