Primera Division Ousmane Dembele: Spektakuläre Details im neuen Barça-Vertrag

Wer es mit dem FC Barcelona hält, musste bis Mitte Juli warten, als endlich feststand, dass Ousmane Dembele seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Inzwischen sind die Details der neu definierten Zusammenarbeit an die Öffentlichkeit gelangt.

Im Januar war Ousmane Dembele praktisch schon weg, der FC Barcelona fand allerdings keinen Abnehmer, der die Forderungen beider Parteien erfüllen wollte. So entstand ein halbjähriges Schmierentheater, das am langen Ende doch noch in der Vertragsverlängerung mündete.

Viele Details der neuen Vereinbarung sind bisher nicht ans Licht gekommen. Es gab beispielsweise keine offizielle Pressekonferenz, auf der zu verschiedenen Themen Stellung genommen werden konnte.