FC Barcelona : Ousmane Dembele: Statement von Barça-Boss Joan Laporta sorgt für Verwirrung

Der Vertragspoker mit Ousmane Dembele zehrt an den Nerven des FC Barcelona. Ein Update von Vereinspräsident Joan Laporta lässt nun darauf schließen, dass der Offensivstar Barça keineswegs eine Absage erteilt hat.

"Der Verhandlungsprozess verläuft langsamer, als wir es uns gewünscht haben. Wir arbeiten noch daran. Ich kann nichts Konkretes sagen, weil sich alles noch in der Schwebe befindet", klärte Laporta über den anhaltenden Gedankenaustausch mit Dembele und seiner Entourage auf.

Joan Laporta hat sich am Donnerstag zur nervenaufreibenden Causa Ousmane Dembele geäußert. Mit seinen Worten macht der Vereinspräsident des FC Barcelona klar, dass Dembeles kolportierte Verlängerungsabsage nicht existent ist.

Barça-Absage von Ousmane Dembele entspricht nicht der Wahrheit

Damit ist klar: Die noch am selben Donnerstag von der Sport durchgeführte Berichterstattung entspricht nicht der Wahrheit. Dort hieß es, dass sich Dembele von seinem Management habe überzeugen lassen und Barça verlassen werde. In den letzten Wochen mehrten sich die öffentlichen Charmeoffensiven, in denen nun auch Laporta einsteigt.