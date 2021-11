FC Barcelona : Ousmane Dembele und Barça: Zeichen stehen auf Verlängerung

Ousmane Dembele deutete beim jüngsten 1:0-Sieg über Dynamo Kiew in der Champions League nach seiner Einwechslung an, warum der FC Barcelona vor knapp vier Jahren mehr als 100 Millionen Euro Ablöse in seine Verpflichtung investiert hatte. Der Flügelstürmer zeigte einige seiner gefürchteten Tempoläufe und Dribblings, auch wenn ihm die fehlende Spielpraxis nach fast einem halben Jahr Verletzungspause noch deutlich anzumerken war.

Interimscoach Sergi freute sich nach der Partie über das Comeback des Nationalspielers, erklärte allerdings, man müsse mit ihm behutsam umgehen. Keine Geduld zeigt Barça indes mit Dembele im Vertragspoker. Dembele soll seinen Ende Juni kommenden Jahres auslaufenden Vertrag bis zum Monatsende verlängern, ansonsten werde man den Franzosen auf dem Wintertransfermarkt platzieren, hieß es zuletzt in der spanischen Sportpresse.