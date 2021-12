FC Barcelona : Ousmane Dembele wird verteidigt: "Hat seinen Lebensstil verändert"

Zu viel Fast Food, zu viel Nächte an der PlayStation: Ousmane Dembele wurde für seine häufigen Verletzungen mitverantwortlich gemacht. Mathieu Bodmer ist überzeugt davon, dass sein Landsmann vom FC Barcelona inzwischen den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Mit der Ernährung soll es Ousmane Dembele in der Vergangenheit nicht so genau genommen haben. Darüber hinaus soll sich der 135-Millionen-Mann des FC Barcelona regelmäßig die Nächte an seiner PlayStation um die Ohren geschlagen haben.

Der für einen Fußballer eher unbrauchbare Lebensstil wurde Dembele während seiner zahlreichen Verletzungen vorgeworfen. Durch seinen ungesunden Lifestyle sei der 24-Jährige selbst für seine ständigen Blessuren verantwortlich, lautete der Tenor in Spanien und rund um Barça.