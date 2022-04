Ousmane Dembele zieht statistisch mit Karim Benzema gleich

Pierre-Emerick Aubameyang war nach dem 3:2-Sieg am vorigen Wochenende bei UD Levante mal wieder Feuer und Flamme für Ousmane Dembele, der ihm das zwischenzeitliche 1:1 butterweich servierte. "Er muss bleiben", plädierte Aubameyang nicht zum ersten Mal für eine Verlängerung des auslaufenden Dembele-Kontrakts.

Für den amtierenden Fußballweltmeister war es der bereits elfte Assist im 14. LaLiga-Spiel. Damit zog Dembele mit Karim Benzema gleich, der in 27 Meisterschaftspartien auf dieselbe Anzahl an Torvorbereitungen kommt. Beide stehen damit gleichauf an der Spitze der spanischen Fußballelite.