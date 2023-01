Ousmane Dembele verbreitet Angst und Schrecken

Bei den Gästen aus dem Baskenland sorgte der ehemalige Dortmunder für Schnappatmung. "Wir hatten Angst vor ihm", so Sociedad-Trainer Imanol Alguacil nach dem Abpfiff im Camp Nou. "Wir haben ihm in der ersten Halbzeit viel Platz gegeben, um sein Ding zu machen."

"Er ist ein Spieler mit unglaublichem Potenzial", zeigt sich Xavi beeindruckt von seinem Tempodribbler. Die gegnerischen Verteidiger würden "immer leiden", wenn sie es mit Ousmane Dembele zu tun bekommen. "Ich freue mich sehr für ihn."

Nach dem Einzug ins Halbfinale des Pokals geht es für Ousmane Dembele und Co. am Wochenende in der Primera Division weiter. Auswärts tritt Barça am Samstagnachmittag (16:15 Uhr) beim katalanischen Nachbarn aus Girona (11. Tabellenplatz) an.