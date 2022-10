Pablo Torre glücklich nach Barça-Debüt, aber: "Es ist sehr kompliziert"

Der 4:0-Sieg des FC Barcelona über Athletic Bilbao wird Pablo Torre für immer in Erinnerung bleiben. Mit 19 Jahren, sechs Monaten und 20 Tagen stand er erstmals in seiner Karriere bei einem spanischen Meisterschaftsspiel auf dem Platz.

"Ich bin sehr glücklich", sagte Torre zunächst, "aber es ist nicht einfach, in Barcelona zu sein, weil es sehr kompliziert ist, Minuten zu bekommen. Man muss weiter arbeiten und an Tagen wie diesen denkt man an seine Familie und Freunde. Im Camp Nou zu spielen ist etwas ganz Besonderes und ich bin froh, dass ich das in einem Ligaspiel tun kann."

Sein Debüt in der ersten Barça-Mannschaft hatte Torre bereits Anfang September in der Champions League hinter sich gebracht. Gegen Bilbao war die junge Offensivkraft eine Viertelstunde vor Schluss für Ousmane Dembele in die Partie gekommen.