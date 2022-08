Primera Division Pablo Torre steht unmittelbar vor Barça-Abgang

Der Wechsel von Pablo Torre zum FC Barcelona liegt noch gar nicht so lange zurück, überzeugt hat er in seinen ersten Eindrücken noch nicht. Für Spielpraxis auf hohem Niveau ist eine Ausleihe angedacht.

Xavi Hernandez hatte vorige Woche angekündigt, dass im Fall Torre eine schnelle Entscheidung getroffen werde, da er nicht so viel bei der ersten Mannschaft trainieren könne, wie es sich Barça gewünscht habe.

Torre bringt zwar alle Anlagen für eine große Karriere mit, in der Sommervorbereitung waren die gesammelten Eindrücke über den 19-Jährigen aber noch nicht prägend. In der kommenden Saison soll er bei seinem Ausbildungsklub Santander Spielpraxis in der 2. Liga erhalten.