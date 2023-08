Thiago Alcantara: Tritt der Liverpool-Star in die Fußstapfen seines Vaters?

Der Brasilianer Mazinho, Weltmeister mit der Nationalmannschaft bei der WM 1994 in den USA und von 1996 bis 2000 Mitglied einer überragenden Mannschaft von Celta Vigo, gibt die Hoffnung nicht auf, dass sein Sohn Thiago Alcántara, der aktuell für den FC Liverpool spielt, in die Fußstapfen seines Bruders Rafinha tritt und ebenfalls das Trikot der Celeste trägt, bevor er die Fußballschuhe an den Nagel hängt.

Mazinho hofft auf Celta-Wechsel

"Im Fußball kann man nie wissen, ich hoffe es, aber im Moment ist es sehr kompliziert, weil Thiago eine andere Dimension und einen anderen Lebensstil hat. Aber ich wünschte, Thiago könnte hierherkommen", sagte der Ex-Fußballer gegenüber Reportern, nachdem er an der Präsentation des "Spiels der Legenden" anlässlich des hundertjährigen Bestehens von Celta teilgenommen hatte.

Mazinho erinnerte auch daran, dass er "wunderbare Jahre" in Vigo verbracht habe, vor allem in der Saison 1996/97, denn von da an habe die Mannschaft "sehr wichtige Erfolge" erzielt. Von 1998 bis 2000 nahm Celta Vigo zweimal am Uefa-Cup teil, für den bescheidenen Verein aus Galizien ein überragender Erfolg.