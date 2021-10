FC Barcelona : Paul Pogba: Barça nimmt Abstand von Verpflichtung

Wohin sich der 28-Jährige im kommenden Sommer verändern oder ob er zuvor seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester United verlängern wird, lässt sich nicht seriös bewerten. Die L'Equipe schrieb unlängst, dass sich Pogba für einen langfristigen Verbleib im Old Trafford entschieden habe. Konkret wurde das bisher noch nicht.

Der FC Barcelona sieht keine Chance, ab der kommenden Saison mit Paul Pogba zusammenarbeiten zu können. Laut Sport gibt es die finanzielle Situation im Camp Nou nicht her, den Weltmeister einen attraktiven Vertrag anzubieten, so dass die Barça-Funktionäre einen Pogba-Wechsel für unwahrscheinlich halten.

Pogbas Vertragsunterschrift in Manchester hängt vor allem am sportlichen Projekt, das ihm offeriert wird. Und genau im sportlichen Bereich läuft es beim englischen Rekordmeister mal wieder nicht. Am Wochenende unterlagen die Red Devils Leicester City mit 2:4. Aus den letzten fünf Pflichtspielen ist nur ein Sieg dokumentiert.