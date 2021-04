FC Barcelona : Paul Pogba nimmt Ousmane Dembele unter seine Fittiche

Ousmane Dembele präsentiert sich seit Monaten in starker Verfassung. Abseits des Rasens scheint sich der Franzose ebenfalls entwickelt zu haben. Hat Paul Pogba einen Anteil daran?

Barcelona-Coach Ronald Koeman schwärmt von seinem Flügelstürmer. Der Franzose könne den Unterschied machen. Dembele kommt auf 14 Torbeteiligungen (36 Spiele) in der laufenden Runde.

Bis auf eine Blessur kommt der flinke Flügelflitzer zudem unverletzt durch die Saison. Dembele soll seine Ernährung umgestellt haben und generell einen professionelleren Lebenswandel an den Tag legen.

Während Ousmane Dembele in den vergangenen Jahren beinahe mehr Zeit auf dem Krankenbett verbrachte als auf dem Rasen und häufig durch unprofessionelles Verhalten (schlechte Ernährung, durchzockte Nächte, Training verschlafen) auf sich aufmerksam machte, ist der Franzose seit dieser Saison skandalfrei unterwegs.

Auch in der französischen Nationalmannschaft spielt der Weltmeister wieder eine Rolle, traf zuletzt gegen Kasachstan in der WM-Qualifikation. Paul Pogba lobt seinen Landsmann. "Das Tor ist sehr gut für ihn. Wir wissen, was er dem Team bringen kann", sagte der Superstar von Manchester United.

"Ich habe Dembele unter meine Fittiche genommen" (Paul Pogba)

Allerdings könne Dembele "immer noch weitere Fortschritte machen." Pogba kümmert sich um seinen fünf Jahre jüngeren Nationalmannschaftskollegen: "Ich habe ihn unter meine Fittiche genommen, ich stärke ihn. Er gibt immer das Maximum."