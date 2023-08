Pedri will dem FC Barcelona noch lange treu bleiben

Pedri hat kein Interesse an einem Abschied aus Barcelona - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Ousmane Dembele (26) verlässt den FC Barcelona in Richtung Paris, auch an Pedri (20) zeigten die Pariser Interesse, der Spieler jedoch hat keine Lust auf einen Wechsel: Er hat mit Barça große Ziele und will seinem Verein noch lange treu bleiben.