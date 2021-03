FC Barcelona : Pedri blickt zurück: Real Madrid fühlte sich nicht richtig an

Pedri (18) glänzt seit dem vergangenen Sommer für den FC Barcelona. Vor seiner Zusage an die Katalanen baggerte auch Real Madrid an dem Youngster. Vergeblich.

Bei einem Probetraining merkte Pedri, dass die Königlichen nicht der richtige Partner für ihn waren. "Ich war dort, habe mir das Trikot übergestreift und mir was Wappen angesehen. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmt", blickt der Mittelfeldakteur zurück.

Nach einer einjährigen Ausleihe an den Kanarenklub holte Barça Pedri an Bord. "Am Ende hatte ich das Glück, bei dem Verein zu landen, bei dem ich sein wollte", freut sich Pedri über seine Ehe mit den Blaugrana.

Durch Pedris starken Leistungen hat sich die Ablösesumme bereits auf zehn Millionen Euro erhöht. Durch weitere Boni kann die Ablöse sich erneut verdoppeln.