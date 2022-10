Pedri erklärt: So hilft Robert Lewandowski Gavi und mir

Neuzugang Robert Lewandowski gibt wenige Monate nach seiner Ankunft beim FC Barcelona bereits den Ton in der Offensivabteilung an. Wie genau er weiterhilft, erläutert Mittelfeld-Star Pedri im Interview mit der Sporttageszeitung Marca.

Pedri ist beeindruckt von seinem neuen Weggefährten. "Robert war vom ersten Tag an ein großartiger Kollege für mich", betont der spanische Nationalspieler. "Obwohl er die Sprache nicht kennt, hat er sich sehr schnell integriert."

Robert Lewandowski kommt nach seinem 45 Millionen schweren Wechsel von Bayern München zum FC Barcelona auf wettbewerbsübergreifend 17 Tore in 15 Partien. Vier Treffer legte er seinen Mannschaftskollegen auf.

Lewandowski "hilft mir und Gavi und sagt uns, wann wir in freie Räume laufen sollen, wo wir stehen sollen, wenn er sich anbietet oder die Verteidiger bindet, um uns Bälle aufzulegen", sagte Barcelonas Mittelfeldregisseur. Lewandowski helfe vor allem den jungen Spielern sehr.

Pedri stinkt Ausgangslage in der Champions League gewaltig

Trotz der überragenden Statistiken von Lewandowski droht Barcelona das Vorrunden-Aus in der Champions League. Gegen Bayern München muss am fünften Spieltag ein Sieg her, zudem darf Inter Mailand gegen Pilsen nicht gewinnen. Sonst ist Barça raus.