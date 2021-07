FC Barcelona : "Pedri ist das größte Talent, das ich jemals trainiert habe"

Pedro Gonzalez, genannt Pedri, ist seit seinen starken Leistungen für die spanische Nationalmannschaft bei der Euro 2020 in aller Munde. Pepe Mel kennt den Youngster schon lange, trainierte ihn bei Las Palmas. Der Fußballlehrer ist schwer begeistert von seinem ehemaligen Schützling.

Luis Enrique nominierte den jungen Mittelfeldspieler in seinen Kader für die Europameisterschaft, wo der 18-Jährige ebenfalls auf Anhieb den Sprung in die Startelf packte.

Pedri war im Sommer 2020 von Las Palmas nach Barcelona gewechselt und schaffe unter Trainer Ronald Koeman auf Anhieb den Sprung in die Startelf. Wettbewerbsübergreifend stand er 52 Spiele auf dem Rasen. So häufig wie kein anderer Feldspieler.

"Was er mit 18 Jahren leistet, ist nicht normal. Er ist das größte Talent, das ich in diesem Alter jemals trainiert habe", sagte der erfahrene Trainer (u.a. Teneriffa, Alaves, Rayo Vallecano, Betis Sevilla und Deportivo La Coruna) laut Mundo Deportivo.

Der Jungstar überzeugte so sehr, dass er nicht nur in die offizielle Mannschaft des Turniers gewählt wurde, sondern auch zum besten jungen Spieler. Mit der Furia Roja scheiterte er im Halbfinale knapp am späteren Titelträger Italien.

Laut Pepe Mel ist bei Pedri das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. "Er ist immer noch ein bartloser Junge. Ich bin so gespannt, zu sehen, was er leistet, wenn er im Alter eines erfahreneren Iniesta oder Xavi ist", so der 58-Jährige.