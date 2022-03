FC Barcelona : Pedri streift legendäre Trikotnummer in der Furia Roja über

Beim FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft ist Pedri trotz seiner Jugend bereits eine feste Größe. In der Seleccion wird ihm nun sogar eine besondere Ehre zuteil.

Seine gestiegene Bedeutung – Pedri wurde zum besten jungen Spieler der vergangenen Europameisterschaft und in die Mannschaft des Turniers gewählt – spiegelt sich nun auch in seiner Rückennummer wieder. Bei Barça trägt der Mittelfeldstratege die 16, die 10 ist derzeit von Ansu Fati belegt.

Pedri wird in den kommenden beiden Testspielen der Furia Roja gegen Albanien (Samstag) und Island (Dienstag) die 10 auf dem Rücken tragen. Bisher lief der 19-Jährige für sein Heimatland mit der 26 oder der 20 auf.

Großes Lob für Pedri nach Traumtor

Pedri zeigt seine Klasse nicht nur in der Nationalelf, auch für Barcelona glänzt der Youngster. In der Europa League gegen Galatasaray Istanbul traf er in Messi-Manier. Ex-Barça-Star Michael Laudrup war schwer beeindruckt.

"Ich habe sein Tor gesehen und es war beeindruckend, einen so jungen Spieler mit einer solchen Kälte im Strafraum zu sehen", erklärte der ehemalige dänische Nationalspieler, der in seiner aktiven Karriere sowohl für Barça, als auch Real Madrid gespielt hatte.