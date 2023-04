Pep Guardiola baggert an Barça-Wunderkind

Wie die Online-Plattform Football Insider berichtet, will Guardiola Fati nach Saisonende zu Manchester City lotsen. Die Konkurrenz ist allerdings namhaft. So sollen der FC Chelsea und Manchester United ebenfalls ein Auge auf das Barça-Ass geworfen haben und laut Football Insider bereit sein, ein konkretes Angebot zu unterbreiten.

Ansu Fati bei Barça nicht mehr unumstritten

Ansu Fati könnte hier weitaus weniger Schwierigkeiten bereiten. Der Offensivspieler wurde über Jahre als der Erbe von Lionel Messi (35) angepriesen, ist dieser hohen Erwartungshaltung zuletzt jedoch nicht mehr gerecht geworden.

Schwerwiegende Oberschenkel- und Knieprobleme plagten Fati von November 2020 bis März 2022. Seitdem hat er es nicht mehr geschafft, sich dauerhaft in Barças Stammformation festzubeißen.

Fatis Vater beschwerte sich in einem Interview kürzlich heftig über die Situation seines Sohnes. "Ich bin wütend als Vater. Ansu so wenig spielen zu sehen, nervt ein bisschen und manchmal denkt man wie ein Vater und nicht wie ein Trainer", sagte Bori Fati dem Radio-Netzwerk Cadena Cope.

Die Unzufriedenheit ist verständlich, da Fati in dieser Saison erst knapp 1.450 Einsatzminuten auf dem Tacho hat. In den meisten Partien kommt er entweder von der Bank oder wird frühzeitig ausgewechselt. Sollte sich bis zum Sommer nichts an diesem Umstand ändern, droht in der Tat ein Abgang.