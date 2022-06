Manchester City Pep Guardiola stellt klar: Barça bei Bernardo Silva mit schlechten Karten

Im Gerüchtesommer war eine Zeit lang über ein Interesse des FC Barcelona an Bernardo Silva berichtet worden. Pep Guardiola rechnet den Blaugrana keine guten Verpflichtungschancen aus.

Bernardo Silva galt beim FC Barcelona eine Zeit lang als Spieler, der in der katalanischen Metropole auf Frenkie de Jong folgen könnte, bei dem die ständigen Spekulationen ebenfalls nicht abreißen.

Pep Guardiola, der sich momentan in einem Golfhotel auf Mallorca befindet, ist am Montag auf einen möglichen Silva-Wechsel nach Barcelona angesprochen worden. "Sie würden es sehr schwer haben", glaubt Guardiola nicht an einen Transfer des 27-Jährigen zu seinem Ex-Klub.

Von Guardiolas fast klarem "Nein" durfte ausgegangen werden. Silva war in der abgeschlossenen Saison Stammspieler und kam auf 20 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen. Im vollgepackten englischen Kalender kam Silva auf fast 4.000 Einsatzminuten.