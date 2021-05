FC Barcelona : Pep Guardiola: Barça-Boss Laporta will ihn umstimmen

Joan Laporta vom FC Barcelona will offenbar versuchen, Erfolgstrainer Pep Guardiola von Manchester City zurück nach Katalonien zu holen. Am Sonntag unternahm der Vereinsboss angeblich den ersten Versuch.

Bisher betonte Guardiola stets, dass eine Rückkehr zu Barça als Trainer der ersten Mannschaft für ihn nicht infrage komme. Laporta kennt diese Aussagen natürlich, will seinen Hut bei Guardiola aber angeblich trotzdem in den Ring werfen.

Wie die Sporttageszeitung AS aus Madrid in Erfahrung gebracht haben will, unternahm Laporta am Sonntag eine erste Gesprächsoffensive. Dem Sportblatt zufolge wollte der Anwalt seinen ehemaligen Angestellten am Tag nach dem Champions-League-Finale überreden, in seine Heimat zurückzukehren.

Am Samstag bestritt Guardiola mit Manchester City sein erstes Endspiel in der Königsklasse seit dem Titelgewinn mit Barcelona 2011. Gegner in Porto war der FC Chelsea. Pep und City mussten sich geschlagen geben.