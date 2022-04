Pep Guardiola gibt emotionale Barça-Liebeserklärung ab

In Diensten des FC Barcelona feierte Pep Guardiola seine größten Erfolge. Zeit, um das Erlebte noch mal hochzuholen und seinen Herzensklub mit warmen Worten gegenüberzutreten.

Am vergangenen Wochenende stand eigentlich das Topspiel der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool im Fokus von Pep Guardiola. Im Rahmen des Duells der aktuell vermeintlich besten Klubs der Welt wurde der Katalane zu seiner Zeit beim FC Barcelona befragt. Guardiola lässt tief in seine Seele blicken.

"Ich muss es zugeben: Barcelona ist ein Teil meines Lebens. Es ist der Verein meines Herzens. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Barça ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte Guardiola in einer Medienrunde. Barcelona betrachte er als seine Heimat, in der er "als Spieler und als Trainer aufgewachsen" ist.

"Ich werde Barcelona nie dankbar genug sein für alle"

Nachdem Guardiola das weltberühmte Nachwuchssystem durchlief, spielte er zehn Jahre lang im Profiteam und absolvierte 384 Pflichtspiele für die Blaugrana. "Ich werde Barcelona nie dankbar genug sein für alles, was es mir gegeben hat. Ich habe dort vier unglaubliche Jahre als Trainer verbracht." Man merkt Guardiola an, dass er noch immer Feuer und Flamme ist, wenn er zu Barça befragt wird.