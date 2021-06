FC Barcelona : Pep Guardiola prophezeit Eric Garcia großartige Barça-Zukunft

Pep Guardiola hat dem FC Barcelona für die Verpflichtungen von Sergio Agüero und Eric Garcia ein großes Kompliment gemacht. "Sie sind großartige Verpflichtungen, sie sind beide ein voller Erfolg", schwärmt Guardiola in der Mundo Deportivo.

Nur wenigen können es besser beurteilen als der Cheftrainer von Manchester City, schließlich arbeitete Guardiola in den vergangenen Jahren mit Agüero auf der Insel zusammen und verhalf Garcia zu seinem Debüt im Profifußball.

Besonders angetan ist Guardiola von dem 20 Jahre alten Innenverteidiger, den er, so machte er es in der Vergangenheit stets deutlich, gerne längerfristig in Manchester gehalten hätte. Garcia sei für Barça ein "spektakulärer" Transfer, "das habe ich Ronald Koeman (Barças Trainer; Anm. d. Red.) auch so gesagt."