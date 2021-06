FC Barcelona : Pep Guardiola: Sein Ratschlag für Barça-Youngster Riqui Puig

Riqui Puig hat in der vergangenen Spielzeit zwar 24 Partien für Barça absolviert, von Beginn an durfte er aber nur fünfmal ran. Ex-Barça-Coach Pep Guardiola (50) hat einen Rat für seinen Landsmann.

Ob sich Riqui Puig über die Nachricht gefreut hat, dass Ronald Koeman in der kommenden Saison Barça-Coach bleibt, ist nicht überliefert. Klar ist: Unter dem Niederländer kam der Youngster nur sporadisch zum Einsatz.

Die Empfehlung Koemans nach einem Vereinswechsel auf Leihbasis hatte Riqui Puig im vergangenen Sommer ausgeschlagen. Geht es nach Pep Guardiola, dann bleibt der 21-Jährige auch in kommenden Transfersommer standhaft.

"Der Job als Trainer und Spieler ist nie einfach. Iniesta war erst mit 24 oder 25 bei Barça Stammspieler", erinnerte Guardiola Riqui Puig bei einem Wohltätigkeits-Golf-Turnier an seinen Ex-Schützling Andres Iniesta.

Riqui Puig sei ein "starker Junge", für den es darum gehe, "durchzuhalten und sich weiterzuentwickeln", so der Cheftrainer von Manchester City weiter. "Wenn man hartnäckig bleibt, gibt dir der Fußball am Ende immer das zurück, was du gibst."