Pep Guardiola will Messi wieder bei Barça sehen: "Der Größte aller Zeiten"

Lionel Messi (35) musste den FC Barcelona 2021 verlassen, weil sich die Katalanen seine Anstellung nicht mehr leisten konnten, obwohl der Argentinier auf die Hälfte seines Gehalts verzichten wollte. Nun wird La Pulga mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht. Pep Guardiola würde sich freuen, sollte es so kommen.

Der Aufstieg von Lionel Messi zum Weltfußballer ist eng mit Pep Guardiola verknüpft. Der Starcoach stellte den Argentinier beim FC Barcelona einst als falsche Neun auf - der Beginn einer Ära. Messi und Guardiola gewannen zwischen 2008 und 2012 insgesamt 14 Titel, darunter zweimal die Champions League.

Guardiola denkt noch gerne an die Zeit von Messi im Barça-Trikot zurück. "In den letzten 12 Jahren oder so hatte Barcelona einen 'Boom' und das wäre ohne ihn nicht möglich gewesen", zollt Guardiola Messi im Gespräch mit ESPN Respekt.

Messi erzielte für Barça insgesamt 672 Tore, lieferte 303 Vorlagen. Die nackten Zahlen sind laut Guardiola aber nicht alles, was Messi den Katalanen gegeben hat: "Ich spreche nicht von Zahlen, sondern von seiner Beteiligung am Spiel, von seiner Schönheit, seiner Effizienz, seiner Leistungsfähigkeit, von allem."