Pfeifkonzert gegen Lionel Messi – Barça-Star lockt: "Hat das nicht verdient, wir warten auf ihn"

Lionel Messi zweifelt an seiner PSG-Zukunft - Foto: / Getty Images

Das Luftschloss Lionel Messi ist beim FC Barcelona nach dessen jüngsten Misserfolgen mit Paris Saint-Germain so präsent wie selten zuvor. Sergi Roberto facht das Ganze noch mal an.

Die Stimmung bei Paris Saint-Germain ist fast auf dem Nullpunkt angekommen. Nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League ging das Meisterschaftsheimspiel gegen Stades Rennes mit 0:2 verloren. Lionel Messi wurde während und nach dem Spiel von den PSG-Anhängern mit reichlich Pfiffen bedacht.

Laut Sergi Roberto muss der FC Barcelona die Gunst der Stunde nutzen, um den verlorenen Sohn in diesem Sommer zurückzuholen. "Ich hoffe, Messi kommt zurück. Wir warten auf ihn. Er hat die Behandlung, die er in Paris erfährt, nicht verdient", sagte Roberto bei Jijantes.

Was den wirtschaftlich schwer angeschlagenen Blaugrana Hoffnung macht, ist Messis auslaufender Vertrag. Im Moment und vor allem mit Bezug auf die sportlich schwierige Situation in Paris sowie den Pfiffen der Fans, die den feinfühligen Argentinier mit Sicherheit nicht kalt lassen, steht in den Sternen, ob La Pulga seinen Vertrag verlängert.